Песков: Россия заинтересована в жизнеспособности ядерной сделки с Ираном

Москва, , 14:41 — REGNUM Вопрос о присоединении России к санкциям против Ирана является преждевременным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Тегеран назвал свои условия сохранения ядерной сделки

Напомним, ране Франция не исключает возобновления санкционного режима против Ирана, если Исламская Республика решит выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий.

Официальный представитель Кремля отметил необходимость трезво оценить ситуацию и обменяться мнениями с европейскими партнёрами. Песков напомни, что российский лидер неоднократно говорил о своей приверженности СВПД, о важности и безальтернативности ядерного соглашения, а также предупреждал «о последствиях необдуманных шагов в отношении Ирана».

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«Вот мы видим, что эти последствия начинают наступать,— отметил пресс-секретарь главы государства. — Безусловно, российские дипломаты продолжат обсуждать эту тему, в том числе с европейскими партнёрами, с тем, чтобы работать над поддержанием дальнейшей жизнеспособности этого документа».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Тегеран сообщил о своём решении прекратить выполнение некоторых обязательств в рамках соглашения о ядерной программе. Президент Ирана Хасан Рухани отправил соответствующее письмо послам России, Великобритании, Франции, Германии и Китая. При этом участие Ирана в СВПД продолжится. В МИД Ирана отметили, что решились на подобные меры, поскольку мировое сообщество не смогло в должной мере противостоять политике США.

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