Триполи, Ливия, , 14:44 — REGNUM

Командующий Ливийской национальной армией маршал Ливии Халифа Хафтар призвал военнослужащих продолжить противостояние с войсками правительства с целью взять под контроль столицу страны город Триполи и преподать урок своим противникам, несмотря на призыв ООН о приостановлении вооруженного конфликта.

По информации новостного агентства VOA Swahili, Хафтар выступил против призыва Организации Объединенных Наций, требовавшей приостановить вооруженные столкновения. Более того, ливийский генерал-лейтенант призвал к военным действиям под предлогом начала 6 мая месяца Рамадан, «месяца священной войны».

Хафтар заявил об этом после того, как ООН призвала приостановить вооруженные действия на одну неделю для доставки гуманитарной помощи более 50 000 гражданам, лишившихся своего места жительства вследствие войны в стране.

Ливийская национальная армия, возглавляемая Хафтаром, сформировала свое правительство, однако ей не удалось свергнуть существующие власти в стране, признаваемые международным сообществом.