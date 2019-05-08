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Ни один политик Италии не пользуется поддержкой 50% граждан

Политика

Рейтинг возглавляют премьер-министр Конте и вице-премьер Сальвини

Рим, 8 мая 2019, 14:40 — REGNUM  Политиками с самым высоким рейтингом доверия в Италии являются премьер-министр Джузеппе Конте и вице-премьер, лидер «Лиги» Маттео Сальвини, передает Termometro Politico в среду, 8 мая, со ссылкой на исследование Ixe.

Конте и Сальвини доверяют по 47% граждан.

Главе второй правящей партии — «Движения 5 звезд» вице-премьеру Луиджи Ди Майо доверяют 32% граждан, лидеру бывшей правящей Демократической партии Николо Дзингаретти — 28%, лидеру партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони — 18%.

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Политическая жизнь Италии
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