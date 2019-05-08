Среда, 8 Мая 2019 года
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Африканский союз обсудит отчет о переходном процессе в Судане

Политика

Представитель Африканского союза сообщил, что отчет, касающийся переходного процесса в Судане, будет обсуждаться в ближайшие две недели

Африканский союз обсудит отчет о переходном процессе в Судане
Иван Шилов © ИА REGNUM
Судан

Хартум, 8 мая 2019, 16:38 — REGNUM  Представитель Африканского союза в Судане Мохамед Эль Хасен объявил о том, что отчет, касающийся политического переходного процесса в стране, будет обсуждаться Советом мира и безопасности организации в ближайшие две недели.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», Мохамед Эль Хасен сообщил журналистам в городе Хартум о том, что данный отчет будет опубликован и изучен в течение двух недель с целью принятия надлежащих мер по ситуации в Судане.

Напомним, что 1 мая Африканский союз предоставил военному совету Судана еще 60 дней для передачи своих полномочий гражданским властям, поскольку этого не было сделано до назначенного организацией срока (30 апреля).

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Зарубежная хроника
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