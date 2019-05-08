Непризнанием паспортов граждан РФ Украина «нарушит международное право»

Москва, , 14:34 — REGNUM Намерение украинских властей не признавать российские паспорта, выданные жителям Донбасса, «не повлияет на количество желающих стать гражданами Российской Федерации». Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Нежелание признавать российские паспорта станет прямым нарушением норм международного права и прав человека со стороны Украины, а также тех, кто поддержит это абсурдное предложение», — отметил парламентарий.

Он полагает, что правительство Украины, которое на днях будет распущено избранным президентом, пытается создать для населения и новых властей страны как можно больше проблем.

Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кабинет министров Украины признал недействительными на территории страны выданные в Донбассе российские паспорта. Об этом написал на своей странице в Twitter министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

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