Оправданная по делу о богохульстве Асия Биби покинула Пакистан

Исламабад, , 14:36 — REGNUM Гражданка Пакистана Асия Биби, проведшая в камере смертников восемь лет, покинула страну, сообщает 8 мая Anadolu Ajansi со ссылкой на источник.

Сегодня утром, 8 мая, женщина покинула Пакистан и отправилась в Канаду. Ранее она была приговорена к смертной казни за богохульство, но Верховный суд страны принял решение о ее помиловании.

«Ее семья уже обосновалась в Канаде, теперь, после решения Верховного суда, она смогла с ней воссоединиться», — отмечает источник.

Напомним, дело Асии Биби имело широкий резонанс в Пакистане, ее помилование привело к массовым демонстрациям в стране, во время которых демонстранты требовали отрубить ей голову.

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