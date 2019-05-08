Хартум, Судан, , 14:38 — REGNUM

Представители правоохранительных органов Судана сообщили, что бывший президент страны Омар аль-Башир, смещенный со своей должности, был допрошен по обвинению в отмывании денежных средств и финансировании терроризма.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», прокуроры по борьбе с коррупцией в Судане провели допрос бывшего главы Судана. Временный генеральный прокурор страны Аль Валид Сайид Ахмед Махмуд на прошлой неделе предписал допросить Омара аль Башира в связи с предъявлением ему обвинений в отмывании денежных средств и финансированию терроризма.

Явка на судебный процесс глав бывшего правительства Судана была одним из условий, выдвигавшихся демонстрантами военному совету страны, который в настоящий момент находится у власти после того, как правительство Башира было отправлено в отставку.

Общественные протесты начались в середине декабря прошлого года в связи с экономическим кризисом в стране. В результате волны демонстраций в Судане 11 апреля вооруженные силы свергли президента и взяли бразды правления в стране.

Напомним, что в апреле этого года после проведения расследования, прокуратура Судана обнаружила крупную сумму денег в доме Башира, в связи с чем ему были предъявлены обвинения в отмывании денежных средств.