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ООН организует встречи между лидером оппозиции и президентом Южного Судана

Политика

Миссия Организации Объединенных Наций в Южном Судане организует регулярные встречи между лидером оппозиции и президентом Южного Судана

Джуба, 8 мая 2019, 14:56 — REGNUM  Миссия Организации Объединенных Наций в Южном Судане планирует организовать регулярные встречи между двумя конфликтующими сторонами: президентом страны Сальвой Кииром и главой оппозиции Риеком Мачаром.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», специальный представитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций в Южном Судане Дэвид Ширер отметил, что встречи между лидером оппозиции и главой государства установят взаимное доверие между сторонами и дадут надежду гражданам Южного Судана на восстановление мира в стране.

«Для достижения успеха необходимо проводить регулярные встречи между президентом Кииром и Риеком Мачаром. Это поспособствует установлению доверия и станет положительным знаком для граждан, указывающим на успешное осуществление соглашений», — заявил Ширер.

Кроме того, специальный представитель подчеркнул, что решение о перенесении сроков формирования единого правительства является признаком того, что лидеры Южного Судана намерены положить конец страданиям своего народа.

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Зарубежная хроника
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