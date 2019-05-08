ООН организует встречи между лидером оппозиции и президентом Южного Судана

Джуба, , 14:56 — REGNUM Миссия Организации Объединенных Наций в Южном Судане планирует организовать регулярные встречи между двумя конфликтующими сторонами: президентом страны Сальвой Кииром и главой оппозиции Риеком Мачаром.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», специальный представитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций в Южном Судане Дэвид Ширер отметил, что встречи между лидером оппозиции и главой государства установят взаимное доверие между сторонами и дадут надежду гражданам Южного Судана на восстановление мира в стране.

«Для достижения успеха необходимо проводить регулярные встречи между президентом Кииром и Риеком Мачаром. Это поспособствует установлению доверия и станет положительным знаком для граждан, указывающим на успешное осуществление соглашений», — заявил Ширер.

Кроме того, специальный представитель подчеркнул, что решение о перенесении сроков формирования единого правительства является признаком того, что лидеры Южного Судана намерены положить конец страданиям своего народа.