Алжир, Алжир, , 15:46 — REGNUM

Временный глава Алжира Абделькадер Бенсалах призвал провести переговоры на национальном уровне между конфликтующими сторонами для достижения соглашения по вопросам, вызвавшим разногласия.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», Бенсалах также подчеркнул, что выборы нового президента Алжира состоятся 4 июля этого года, и потребовал в связи с этим провести политические переговоры между различными группами страны.

По его словам, необходимо провести переговоры между гражданскими и политическими организациями, для того чтобы обсудить создание надлежащих условий для проведения грядущих выборов.

В это время в Алжире по-прежнему продолжаются протесты против временного правительства, которое, по мнению, демонстрантов, лишь впустую тратит время.

Оппозиционеры считают, что еще не настало подходящее время для проведения справедливых демократических выборов, поскольку перед тем, как избирать президента, необходимо исправить многие проблемы, имеющиеся в стране.