Симферополь, Крым, , 14:26 — REGNUM

Меньше всех среди руководящего состава чиновников крымского правительства в 2018 году заработал республиканский вице-премьер Михаил Селезнёв, курирующий сферу ЖКХ — 995,3 тыс. рублей. Соответствующие данные опубликованы 8 мая на официальном сайте Совмина РК.

Согласно декларации, жена чиновника ничего не заработала. В их собственности — полторы квартиры и два автомобиля.

Евгений Селезнёв работает в должности с июля 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, крымский вице-премьер Евгений Кабанов, отвечающий за строительство и реализацию федеральной целевой программы развития Крыма до 2022 года, заработал в 2018 году более 8,3 млн рублей. Глава Республики Сергей Аксёнов — 2,9 млн рублей.

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