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Губернатора Ломбардии подозревают в злоупотреблении служебным положением

Политика

Аттилио Фонтана назначил на одну из должностей своего товарища по учебе

Милан, Италия, 8 мая 2019, 14:26 — REGNUM  Правоохранительные органы подозревают губернатора Ломбардии Аттилио Фонтану в злоупотреблении служебным положением, передает Corriere della Sera в среду, 8 мая.

По версии правоохранителей, Фонтана назначил на одну из должностей в региональной администрации своего товарища по учебе, причем не ориентировался при этом на деловые качества назначаемого.

Расследование в отношении Фонтаны проводится в рамках «большого» дела, по которому в двух северных регионах Италии — Ломбардии и Пьемонте — за коррупцию и связи с мафией арестованы более 40 человек, в том числе несколько ближайших соратников лидера партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони, среди них — двое кандидатов от его партии в Европарламент.

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