В Турции задержаны 11 курдских террористов

Анкара, , 14:36 — REGNUM В ходе контртеррористической операции в районе Дийядин турецкой провинции Агры арестовано 11 членов Рабочей партии Курдистана. Администрация губернатора провинции заявила, что местное отделение Управления безопасности выявило лица, работавшие на террористическую организацию РПК, и предприняло меры для воспрепятствования их деятельности. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, подразделения Внутренних войск провинции в округе Дийядин осуществили синхронные оперативные выездные мероприятия по нескольким адресам. Сообщается об аресте 11 человек. В заявлении администрации губернатора говорится: «В результате контртеррористической операции было задержано и помещено под стражу 11 подозреваемых. В ходе обыска, проведенного по адресам задержания указанных лиц, было изъято: 2 автомата АК-47, 6 магазинов и 135 патронов к ним, 10 единиц охотничьего оружия без лицензии и 109 патронов к ним, 2 пистолета без лицензии с 55 патронами, а также множество внутриорганизационных документов и информации на электронных носителях».