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Песков прокомментировал возможность приостановки полётов Superjet-100

Политика

Минтранс РФ для этого оснований не увидел

Москва, 8 мая 2019, 14:25 — REGNUM  Граждане, которые подписывают петиции в интернете, не могут принимать решения о приостановке эксплуатации самолётов Sukhoi Superjet. Это должны сделать только компетентные авиационные органы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По словам официального представителя Кремля, в администрации президента видели сообщения о том, что граждане собирают подписи под петицией за приостановку эксплуатации этого типа лайнеров.

«Но ещё раз повторяю, компетентными могут являться только какие-то выводы соответствующих авиационных органов», — подчеркнул Песков.

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Добавим, что ранее в Минтрансе РФ заявили, что оснований для приостановки полётов Sukhoi Superjet-100 в России нет.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 5 мая при посадке в московском аэропорту «Шереметьево» загорелся пассажирский самолет Sukhoi Superjet-100, следовавший по маршруту Москва — Мурманск. В результате происшествия погиб 41 человек, возбуждено уголовное дело. Следователи рассматривают несколько версий произошедшего, основная из которых — ошибка пилотов.

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