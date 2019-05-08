Глава МИД Турции: мы остро нуждаемся в системах ПВО

Анкара, , 15:07 — REGNUM Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсем Столтенбергом в Анкаре подтвердил намерение Турции приобрести российские ЗРК С-400. Он отметил, что в распоряжении Турции нет собственной системы противовоздушной обороны, и добавил; «В НАТО лучше остальных знают, насколько Турция нуждается в системах ПВО. Потому что НАТО внимательно следит за угрозами в нашем регионе».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, глава турецкого МИДа также напомнил, что Турция предложила США создать рабочую группу по С-400. Мевлют Чавушоглу, в частности, заявил: «Мы довели это предложение до сведения как НАТО, так и до сведения США, нашего союзника. Если США искренне обеспокоены, и за этим не стоит нечто иное, то они примут наше предложение. Тогда мы вместе сможем выяснить истинность или ошибочность утверждений об угрозе С-400 системам НАТО». Министр объяснил: «Мы остро нуждаемся в системе ПВО. Это не может более продолжаться. 10 лет мы просили союзников о поставках, однако нам было отказано. Мы обращались к различным странам, но лучшее предложение поступило от русских. С-400 являются наиболее подходящими для нас, как в технологическом плане, так и с точки зрения возможностей другого рода». По его словам, Турция открыта к сотрудничеству и диалогу в вопросе С-400, однако страна категорически не приемлет и отвергает язык санкций. «Мы никогда не склонялись и не склонимся под давлением», — заявил глава МИД Турции.