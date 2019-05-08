Турция назвала заявление США о ее континентальном шельфе «мошенничеством»

Анкара, , 16:04 — REGNUM МИД Турции опубликовало заявление, в котором говорится: «Заявление Госдепартамента США о геологоразведочных работах, проводимых Турцией на собственном континентальном шельфе, — совершенно мошенническое».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, турецкое внешнеполитическое ведомство напомнило, что Турция ясно озвучивает свою позицию по собственному континентальному шельфу в Восточном Средиземноморье с 2004 года.

В заявлении сказано: «Внимание мирового сообщества и заинтересованных стран привлек тот факт, что соглашения Турции и Северного Кипра о делимитации исключительной экономической зоны с Республикой Кипр не вступили в силу в то время, как одно из них нарушает права нашей страны на континентальный шельф. Таким же образом Турция озвучила свою позицию по континентальному шельфу мировому сообществу и зарегистрировала ее в системе ООН. Между прибрежными государствами региона всё ещё не заключены соглашения о делимитации в соответствии c нормами международного права».

Заявление МИД Турции резюмирует: «В таких условиях попытки третьей стороны поставить себя на место международного суда и установить место прохождения границы не могут быть приняты».