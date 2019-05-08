Вашингтон «сломал» ядерную кнопку лояльности Ирана

Москва, , 14:19 — REGNUM Еще четыре года назад Иран и шесть международных посредников (США, Россия, Китай, Великобритания, Германия и Франция) достигли без преувеличения исторического соглашения об урегулировании наболевшей проблемы иранской атомной программы и направлении ее в исключительно мирное русло развития. В результате принятого Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) СБ ООН, ЕС и США сняли санкции с Ирина, были созданы предпосылки для политического и экономического развития отношений с ведущими политическими державами мира, заявил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель «Альпари» в СНГ Андрей Лобода.

«Но год назад Вашингтон неожиданно вышел из соглашения и начал настраивать всех против Тегерана. Свою юрисдикцию санкционной политики США незаконно распространят на другие страны, ведущие бизнес с Ираном. А озвученная цель обнулить экспорт иранской нефти до нуля соответствует стратегии экономических войн против сильных участников рынка», — пояснил эксперт.

Приостановление выполнения Ираном части обязательств по ядерной сделке — объективно вынужденный шаг в части реакции страны на новую реальность. Важно, чтобы Россия и ЕС максимально эффективно вели диалог с Тегераном и поддерживали интересы страны в рамках ее внешнеэкономической деятельности, в первую очередь в банковском и нефтяном секторах.

«Бесспорно, что СВПД сегодня — ключевой фактор для сохранения стабильности и равновесия на Ближнем Востоке. Выход из ядерного соглашения США и введение новых санкций против Ирана — это уже осуществляемый сценарий активных подрывных действий против экономики Ирана.

Мир слишком хрупок, новое трагическое обострение ситуации в Персидском заливе и шире — на Ближнем Востоке — грозит обернуться неуправляемым кризисом и разгоном цен на нефть с высокой военной премией. Именно активная позиция России и ЕС могут сгладить и минимизировать риски, активно сдерживая Иран от полного отказа выполнения ранее достигнутых договоренностей», — высказал своё мнение Лобода.

Как сообщало ИА REGNUM, Иран сообщил о своем решении прекратить выполнение некоторых обязательств в рамках соглашения о ядерной программе, сообщает 8 мая Reuters. По данным издания, президент Ирана Хасан Рухани отправил соответствующее письмо послам России, Великобритании, Франции, Германии и Китая.

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