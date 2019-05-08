МИД Турции отверг зарубежную критику о проведении новых выборов в Стамбуле

Анкара, , 14:26 — REGNUM Министерство иностранных дел Турецкой Республики опубликовало заявление, в котором говорится: «Мы не признаем политизированную критику со стороны некоторых наших иностранных партнёров по поводу решения Высшей избирательной комиссии Турции о проведении муниципальных выборов в Стамбуле заново». По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, турецкое внешнеполитическое ведомство напомнило о том, что муниципальные выборы 31 марта в Турции проходили под наблюдением Конгресса местной и региональной администрации Совета Европы. В заявлении отмечено, что Высшая избирательная комиссия Турции, действуя строго в рамках закона, выносит решения по жалобам, поступающим из различных провинций и районов, и подчеркнуто: «В то же время, как часть жалоб была оставлена без удовлетворения, насчёт Стамбула было вынесено решение о проведении выборов заново. Мы не признаем политизированную критику со стороны некоторых наших иностранных партнёров по поводу решения Высшей избирательной комиссии. Турция — демократическая страна, а это решение, принятое независимым органом, направлено на поддержку общей воли избирателей».