Анкара, 8 мая 2019, 14:26 — REGNUM Министерство иностранных дел Турецкой Республики опубликовало заявление, в котором говорится: «Мы не признаем политизированную критику со стороны некоторых наших иностранных партнёров по поводу решения Высшей избирательной комиссии Турции о проведении муниципальных выборов в Стамбуле заново». По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, турецкое внешнеполитическое ведомство напомнило о том, что муниципальные выборы 31 марта в Турции проходили под наблюдением Конгресса местной и региональной администрации Совета Европы. В заявлении отмечено, что Высшая избирательная комиссия Турции, действуя строго в рамках закона, выносит решения по жалобам, поступающим из различных провинций и районов, и подчеркнуто: «В то же время, как часть жалоб была оставлена без удовлетворения, насчёт Стамбула было вынесено решение о проведении выборов заново. Мы не признаем политизированную критику со стороны некоторых наших иностранных партнёров по поводу решения Высшей избирательной комиссии. Турция — демократическая страна, а это решение, принятое независимым органом, направлено на поддержку общей воли избирателей».
МИД Турции отверг зарубежную критику о проведении новых выборов в Стамбуле
МИД Турции: «Мы не признаем политизированную критику со стороны некоторых наших иностранных партнёров по поводу решения Высшей избирательной комиссии Турции о проведении муниципальных выборов в Стамбуле заново»
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