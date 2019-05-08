Избирком Пакистана: правящая партия – богатейшая в стране

Исламабад, , 16:00 — REGNUM 7 мая Избирательная комиссия Пакистана опубликовала информацию об имуществе 81 политической партии страны.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, данные избиркома подтверждают, что правящая партия Пакистана «Техрик-е-Инсаф» («Движение за справедливость») является богатейшей в стране и обходит своих главных конкурентов «Мусульманскую Лигу (Наваз)» и «Пакистанскую народную партию». На счетах «Движения за справедливость» лежат 316 миллионов рупий (158 миллионов рублей), причем большая часть этих средств (220 миллионов) оказалась в распоряжении партии в течение одного года. Несмотря на резкое увеличение партийной казны, председатель «Движения за справедливость» и глава правительства Имран Хан документально подтвердил, что его сторонники не финансируются из запрещенных источников.

Напомним, что партия «Техрик-е-Инсаф» («Движение за справедливость») одержала победу на парламентских выборах в Пакистане 25 июля 2018 года и в августе сформировала правительство.