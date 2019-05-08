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В Кремле ответили на вопрос об установке памятника Сталину в Новосибирске

Политика

Отрицать, что Сталин является частью истории страны – нельзя

Москва, 8 мая 2019, 14:14 — REGNUM  Установка памятников является прерогативой региональных властей, заявил 8 мая журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал установку памятника советскому лидеру Иосифу Сталину в Новосибирске.

«Открытие памятника — это прерогатива местных властей, поэтому нужно обращаться туда за комментариями», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

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По его словам, отрицать, что Сталин является частью истории страны — нельзя.

Напомним, памятник Сталину был установлен 7 мая на территории Новосибирского областного комитета КПРФ. Открытие запланировано 9 мая, в День Победы.

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