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Пакистан намерен ускорить проект строительства газопровода с Ираном

Политика

Пакистан готов пойти против американских санкций

Исламабад, 8 мая 2019, 16:42 — REGNUM  7 мая премьер-министр Пакистана Имран Хан распорядился ускорить обсуждение проекта газопровода с Ираном в целях его скорейшего сооружения.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, правительство Пакистана решило пойти против санкций США, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой. По словам премьер-министра, на данный момент именно американские санкции — «самое большое препятствие для завершения мегапроекта». Глава правительства отдал распоряжение министру иностранных дел Пакистана Шаху Мехмуду Куреши приложить дипломатические усилия, чтобы обеспечить поставки из Ирана.

Напомним, что премьер-министр Пакистана Имран Хан нанес первый визит в Иран 21 апреля, в ходе которого он обсудил с руководством Исламской республики проблемы региональной безопасности и экономического сотрудничества. Пакистан, столкнувшийся с истощением собственных запасов природного газа, остро нуждается в поставках из-за границы для обеспечения растущих энергетических потребностей страны.

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Зарубежная хроника
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