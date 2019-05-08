Пакистан намерен ускорить проект строительства газопровода с Ираном

Исламабад, , 16:42 — REGNUM 7 мая премьер-министр Пакистана Имран Хан распорядился ускорить обсуждение проекта газопровода с Ираном в целях его скорейшего сооружения.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, правительство Пакистана решило пойти против санкций США, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой. По словам премьер-министра, на данный момент именно американские санкции — «самое большое препятствие для завершения мегапроекта». Глава правительства отдал распоряжение министру иностранных дел Пакистана Шаху Мехмуду Куреши приложить дипломатические усилия, чтобы обеспечить поставки из Ирана.

Напомним, что премьер-министр Пакистана Имран Хан нанес первый визит в Иран 21 апреля, в ходе которого он обсудил с руководством Исламской республики проблемы региональной безопасности и экономического сотрудничества. Пакистан, столкнувшийся с истощением собственных запасов природного газа, остро нуждается в поставках из-за границы для обеспечения растущих энергетических потребностей страны.