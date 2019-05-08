Провинции Пакистана обещали МВФ поддерживать бюджетную дисциплину

Исламабад, , 15:11 — REGNUM В Пакистане прошли переговоры между делегацией МВФ (Международный Валютный Фонд), представителями федерального министерства финансов и министрами финансов всех пакистанских провинций.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, переговоры на уровне провинций являются частью процесса обсуждения кредитной программы МВФ по спасению пакистанской экономики. Согласно пресс-релизу министерства финансов Пакистана, главы финансовых ведомств провинций заверили главу делегации МВФ Эрнесто Рамиреса Риго в том, что они приложат все усилия для поддержания бюджетной дисциплины во исполнение требования международного кредитора.

Напомним, что Пакистан надеется получить кредит МВФ для спасения страны от кризиса дефицита платежного баланса. Несмотря на займы, выделенные правительствами ОАЭ, Китая и Саудовской Аравии, страна все еще нуждается в 6−7 миллиардах долларов для обслуживания внешнего долга и пополнения валютных резервов.