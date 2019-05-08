ЕР преобразовала принцип предварительного голосования в Севастополе

Севастополь, , 14:10 — REGNUM В Севастополе на расширенном заседании Президиума регионального политического совета «Единой России» принято решение о проведении процедуры предварительного голосования (ПГ) по «надпартийной» модели с участием выборщиков.

Как пояснил секретарь Севастопольского регионального отделения партии Дмитрий Саблин, для проведения ПГ будут отобраны 50 человек: 25 — из числа представителей значимых для Севастополя общественных организаций и лидеров общественного мнения, 25 — члены «Единой России».

«В этом году мы предлагаем провести предварительное голосование, используя «надпартийную» модель, по которой из числа общественников и партийцев будут выбраны 50 выборщиков. В Севастополе очень активные общественные объединения, которые представляют интересы всех жителей — учителей, врачей, социальных работников, ветеранов и пенсионеров. Мы предлагаем, чтобы они определили своих кандидатов, которые будут выдвигаться партией на сентябрьских выборах и в последствии представлять их интересы», — сказал Дмитрий Саблин.

«Уверен, выборщики смогут оценить профессиональные качества и программы кандидатов. Они будут задавать конкретные вопросы и определят, достаточно ли они компетентны, чтобы решать задачи по развитию города и достойно представлять интересы жителей в Законодательном собрании Севастополя», — добавил он.

Для проведения предварительного голосования был сформирован региональный оргкомитет, в который вошли семь человек. Возглавить комитет предложено заместителю главнокомандующего ВМФ России Александру Витко.

«Его авторитет и принципиальность позволят провести процедуру предварительного голосования максимально открыто и прозрачно», — отметил Дмитрий Саблин.

Кроме того, члены Президиума регионального политсовета поддержали предложение Дмитрия Саблина о том, что в случае поражения на ПГ кандидат не имеет права выдвигаться как самовыдвиженец.

«Мы приняли решение, согласно которому член партии не вправе выдвигать свою кандидатуру на выборах в Законодательное собрание Севастополя в порядке самовыдвижения за исключением случаев, когда Президиум регионального политсовета партии принял решение о поддержке его кандидатуры. В противном случае его членство в партии будет приостановлено, либо он будет исключен из партии», — отметил он.

В свою очередь секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак отметил, что Президиум Генерального совета партии поддерживает решения Севастопольского регионального отделения.

«Модель предварительного голосования, которая сегодня принята, — особенная. Уверен, что, несмотря на короткие сроки, нам удастся отобрать лучших кандидатов, которые готовы пройти «жернова» избирательной кампании и работать в интересах каждого жителя города, невзирая на его политические предпочтения», — добавил он.