Премьер Индии Моди стал вторым по популярности в соцсетях политиком мира

Нью-Дели, , 15:00 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди признан вторым по популярности в социальных сетях политиком мира. Об этом сообщило индийское новостное издание «NDTV Кхабар» со ссылкой на отчет цифровой маркетинговой платформы SEMRush.

Согласно указанному отчету, опубликованному 7 мая, Нарендра Моди занял второе место среди политиков мира по популярности в социальных сетях. Общее число подписчиков премьер-министра Индии в Twitter, Facebook и Instagram составило 110,9 миллионов человек. Таким образом, Нарендра Моди превзошел по популярности президента США Дональда Трампа, число подписчиков которого составляет всего 96 миллионов человек.

Первое место в рейтинге занимает бывший президент США Барак Обама, на которого подписано более 182 миллионов пользователей Twitter, Facebook и Instagram. Отметим, что общее число подписчиков основного политического оппонента Нарендры Моди, председателя оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» Рахула Ганди составляет всего 12 миллионов человек.