Сухопутные войска Индии разместят еще 464 танка на пакистанском направлении

Нью-Дели, , 14:33 — REGNUM Сухопутные войска Индии разместят дополнительные 464 танка Т-90С «Бхишма». Об этом сообщило индийское новостное издание «Адж так» 7 мая.

Новые танки будут поставлены в сухопутные войска Индии в период с 2022 по 2026 год. Сообщается, что общая стоимость военной техники, сосредоточенной в проблемном регионе, составит примерно 134,5 миллиардов рупий (1,9 миллиардов долларов). Танки будут произведены на заводе тяжелой военной техники в городе Авади (штат Тамилнад, Индия) по лицензии, приобретенной у российской стороны более месяца назад.

Предполагается, что новые танки Т-90С «Бхишма» увеличат ударную силу сухопутных войск Индии на пакистанском направлении. Отметим, что в настоящее время Пакистан также ведет переговоры с Россией о приобретении 350 танков Т-90.