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Сухопутные войска Индии разместят еще 464 танка на пакистанском направлении

Политика

Общая стоимость военной техники составит примерно 134,5 миллиардов рупий (примерно 1,9 миллиардов долларов)

Нью-Дели, 8 мая 2019, 14:33 — REGNUM  Сухопутные войска Индии разместят дополнительные 464 танка Т-90С «Бхишма». Об этом сообщило индийское новостное издание «Адж так» 7 мая.

Новые танки будут поставлены в сухопутные войска Индии в период с 2022 по 2026 год. Сообщается, что общая стоимость военной техники, сосредоточенной в проблемном регионе, составит примерно 134,5 миллиардов рупий (1,9 миллиардов долларов). Танки будут произведены на заводе тяжелой военной техники в городе Авади (штат Тамилнад, Индия) по лицензии, приобретенной у российской стороны более месяца назад.

Предполагается, что новые танки Т-90С «Бхишма» увеличат ударную силу сухопутных войск Индии на пакистанском направлении. Отметим, что в настоящее время Пакистан также ведет переговоры с Россией о приобретении 350 танков Т-90.

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Зарубежная хроника
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