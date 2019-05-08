Франция поддержала Индию, Японию в борьбе за постоянное членство в СБ ООН

Нью-Дели, , 14:23 — REGNUM Франция выступает за включение Индии, Бразилии, Германии и Японии в число постоянных членов Совета Безопасности ООН. Об этом 7 мая сообщило индийское новостное издание «Адж так» со ссылкой на официальное заявление постоянного представителя Франции в ООН Франсуа Делатра.

Отвечая на вопросы журналистов, Франсуа Делатр подчеркнул, что расширение состава Совета Безопасности ООН «абсолютно необходимо для справедливого отражения современного мира». Он особо отметил, что приоритетной задачей французской дипломатии является обеспечение вхождение в состав постоянных членов СБ ООН Индии, Бразилии, Германии и Японии. По словам постпреда Франции в ООН, необходимо также увеличить масштабы участия в работе Совбеза ООН африканских стран.

Напомним, что переговоры о реформе Совета Безопасности ООН ведутся уже несколько лет, однако на данный момент странам не удалось прийти к единому мнению по вопросу состава обновленного СБ ООН. В последний раз Совбез ООН был расширен в 1965 году. Тогда число членов СБ ООН было увеличено с 11 до 15.