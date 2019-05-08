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Министр юстиции Косово поддержал создание Трибунала по Сербии

Политика

Глава парламента Косово считает, что ответственность за преступления, совершенные представителями сербской армии в Косово должно нести сербское государство

Приштина, 8 мая 2019, 16:06 — REGNUM  Министр юстиции Косово Абелярд Тахири заявил, что возглавляемое им министерство и органы исполнительной власти страны поддержат инициативу спикера парламента Косово Кадри Весели о создании Трибунала по преступлениям сербской армии в Косово, причем подчеркнул, что новый закон об ведении уголовного судопроизводства в Косово позволяет проводить суд над лицами, отсутствующими на заседании суда.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», спикер парламента Косово анонсировал создание Государственной комиссии, в которую войдут представители власти, оппозиции и национальных меньшинств, представители обществ по поиску без вести пропавших, обществ памяти павших, общества ветеранов и инвалидов войны, институтов правосудия, а также академического сообщества.

Задачей данной комиссии, по словам Весели, будет сбор доказательных материалов и составление плана работ. Глава парламента Косово считает, что ответственность за преступления, совершенные представителями сербской армии в Косово должно нести все сербское государство.

В поддержку данной инициативы выступил президент Косово Хашим Тачи.

Напомним, в настоящий момент парламент Косово рассматривает проект резолюции по преступлениям сербской армии в Косово.

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Зарубежная хроника
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