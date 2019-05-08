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Макрон возложил венок и разжег пламя у Могилы Неизвестного Солдата в Париже

Политика

Глава государства отправился к Триумфальной арке в честь празднования Дня победы над нацизмом в Европе во Второй мировой войне 8 мая 1945 года

Париж, 8 мая 2019, 14:11 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон отпраздновал 74-ю годовщину победы над нацизмом у Триумфальной арки в Париже 8 мая под сильным дождем и перед редкой публикой, сообщает Le Figaro.

Глава государства в окружении военных и ветеранов возложил венок и разжег пламя у Могилы Неизвестного Солдата в честь празднования Дня победы над нацизмом в Европе во Второй мировой войне 8 мая 1945 года.

Издание отмечает, что затем президент отправился к Триумфальной арке в сопровождении Республиканской гвардии. Этот президентский ритуал на Елисейских Полях был установлен 8 мая 1981 года, когда этот день был объявлен выходным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в штабе полиции Франции объявили, что демонстрация «желтых жилетов» будет запрещена в Париже 8 мая по случаю празднования Дня победы над нацизмом в Европе.

Читайте ранее в этом сюжете: Демонстрацию «желтых жилетов» в Париже запретят 8 мая — штаб полиции

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Политическая жизнь Франции
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