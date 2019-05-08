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Стало известно, кто больше всех заработал в крымском правительстве

Политика

Республиканский вице-премьер Евгений Кабанов задекларировал за 2018 год более 8 млн рублей

Симферополь, 8 мая 2019, 14:04 — REGNUM  Крымский вице-премьер Евгений Кабанов, отвечающий за строительство и реализацию федеральной целевой программы развития Крыма до 2022 года, заработал в 2018 году более 8,3 млн рублей. Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте правительства РК.

Помимо этого, у занявшего пост вице-премьера РК в конце ноября 2018 года экс-руководителя крупнейшей на полуострове строительной компании, в собственности указаны 15 гаражей и 18 парковочных мест. Квартира и автомобиль записаны на супругу.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Крыма Сергей Аксёнов в 2018 году задекларировал 2,9 млн рублей. Спикер Государственного совета РК Владимир Константинов — 6,96 млн рублей.

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Доходы чиновников и депутатов в 2018 году
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