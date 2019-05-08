Президент Косово: Косово — образец толерантности и мирного сосуществования

Приштина, , 17:09 — REGNUM Президент частично признанной республики Косово Хашим Тачи поздравил сообщество горанцев с 6 мая — Днем горанцев. Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, на своей странице в социальной сети «Фейсбук» Тачи разместил следующее заявление:

«Поздравляю сообщество горанцев Косово с 6 мая, Днем горанцев! Этническое, языковое и конфессиональное многообразие является источником силы и богатства нашего общества. Косово является образцом толерантности и мирного сосуществования».

Напомним, что горанцы являются одной из южнославянских этнических групп мусульманского вероисповедания. По мнению албанских историков, горанцы — исламизированные иллирийцы, по мнению сербских — исламизированные сербы, болгарских — исламизированые болгары, македонских — исламизированные македонцы.

Свой язык, для которого характерно наличие многочисленных турцизмов, фарсизмов, албанизмов и арабизмов, горанцы называют «горански» или попросту «нашински», однако они, как правило, владеют и албанским языком. Горанцы населяют горные регионы юго-западной части Республики Косово в исторической сербской области Метохия, главным образом историко-культурный регион Гора на стыке границ с Албанией и Македонией.