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Президент Косово: Косово — образец толерантности и мирного сосуществования

Политика

Президент Косово поздравил горанцев с их национальным днем

Приштина, 8 мая 2019, 17:09 — REGNUM  Президент частично признанной республики Косово Хашим Тачи поздравил сообщество горанцев с 6 мая — Днем горанцев. Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, на своей странице в социальной сети «Фейсбук» Тачи разместил следующее заявление:

«Поздравляю сообщество горанцев Косово с 6 мая, Днем горанцев! Этническое, языковое и конфессиональное многообразие является источником силы и богатства нашего общества. Косово является образцом толерантности и мирного сосуществования».

Напомним, что горанцы являются одной из южнославянских этнических групп мусульманского вероисповедания. По мнению албанских историков, горанцы — исламизированные иллирийцы, по мнению сербских — исламизированные сербы, болгарских — исламизированые болгары, македонских — исламизированные македонцы.

Свой язык, для которого характерно наличие многочисленных турцизмов, фарсизмов, албанизмов и арабизмов, горанцы называют «горански» или попросту «нашински», однако они, как правило, владеют и албанским языком. Горанцы населяют горные регионы юго-западной части Республики Косово в исторической сербской области Метохия, главным образом историко-культурный регион Гора на стыке границ с Албанией и Македонией.

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Зарубежная хроника
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