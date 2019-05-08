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Спикер парламента Косово встретился с представителями албанской оппозици

Политика

Глава парламента Косово заявил, что Косово и Албанию ждёт общее будущее в Европейском Союзе

Приштина, 8 мая 2019, 14:39 — REGNUM  Cпикер парламента Косово Кадри Весели провел встречу с делегацией из нескольких оппозиционных партий Албании, возглавляемой Фатмиром Медиу — главой Республиканской партии Албании.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», темой встречи стали последние события политической и экономической жизни Косово и Албании, вызовы, с которыми сталкиваются республики в процессе евроинтеграции, а также дальнейшее укрепление отношений между ними.

Глава парламента Косово выразил благодарность за поддержку, оказываемую Албанией Косово на протяжении последних нескольких лет, и заявил, что Косово и Албанию ждёт общее будущее в Европейском Союзе.

Представители албанской оппозиции поблагодарили Весели за гостеприимство и постоянное сотрудничество со всеми политическими силами Албании.

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Зарубежная хроника
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