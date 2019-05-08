Назначили ухаживать свиней: Политические перспективы Савченко при Зеленском

Киев, , 13:56 — REGNUM Украинские эксперты обсуждают «сенсационное» заявление народного депутата Надежды Савченко, которая сегодня, 8 мая, заявила, что готова возглавить министерство обороны Украины или министерство иностранных дел при президенте Владимире Зеленском.

ИА REGNUM напоминает, что Савченко заявила, что может быть полезной новоизбранному президенту на этих должностях, но признала, что лично с Зеленским она не знакома и эти вопросы не обсуждала.

«Как клоунада все. Савченко заявила, что готова стать и министром обороны, и министром иностранных дел. А что? У Зеленского ведь получилось стать президентом», — комментирует политолог Олеся Яхно.

Один из ведущих политических экспертов Украины Константин Бондаренко комментирует ситуацию иносказательно, приведя отрывок из классической украинской литературы — дневник национального героя Селепко Лавочки:

«Я должен был ехать на работу в Германию. Спрашивали: Какую работу знаю? Я ответил: Всяческую. Могу быть инженером, директором, магистром. Назначили меня ухаживать свиней в каком-то прусском селе».

Напомним, что ранее Броварской районный суд Киевской области отпустил Надежду Савченко из-под стражи. Народный депутат проходит подозреваемой по делу о подготовке теракта и госизмене, однако сейчас находится на свободе и даже посещает Верховную раду.