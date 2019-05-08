Бишкек, Киргизия, , 13:55 — REGNUM

Пресс-служба президента Киргизии запретила журналистам делать фото‑ и видеосъемку главы государства Сооронбая Жээнбекова во время предстоящего шествия «Бессмертного полка» в День Победы, пишет «24.kg».

При этом запрет в аппарате президента объяснили тем, что кадры с киргизстанским лидером будут делать только личный фотограф и видеооператор главы государства. Также стало известно о том, что Общественная телерадиовещательная корпорация будет вести прямую трансляцию и все желающие могут к ней подключиться.

Журналисты и правозащитники посчитали такой запрет необоснованным, и охарактеризовали его как нарушение свободы прессы.

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Между тем, «Kaktus.media» пишет, что в отделе информационной политики аппарата президента Киргизии сообщили, что никакого запрета на съемки Сооронбая Жээнбекова пресс-служба главы государства не вводила.

«Такое широкомасштабное мероприятие, как «Бессмертный полк», не может пройти без участия СМИ. Фотографировать никто не запрещал, потому что это большое общественное мероприятие и наличие прессы — это нормально», — подчеркивает глава пресс-службы Толгонай Стамалиева.

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