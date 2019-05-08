Президент сменил командующего Черноморским флотом РФ

Москва, , 13:54 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении командующим Черноморским флотом РФ вице-адмирала Игоря Осипова. Об этом 8 мая на селекторном совещании сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Указом президента Российской Федерации от 3 мая 2019 года за номером 203 назначены: главнокомандующим Военно-морским флотом адмирал Евменов Николай Анатольевич. Командующим Северным флотом — вице-адмирал Моисеев Александр Алексеевич. Командующим Черноморским флотом — вице-адмирал Осипов Игорь Владимирович», — отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года указом президента России командующим Черноморским флотом был назначен вице-адмирал Александр Моисеев. Ранее командующий флотом адмирал Александр Витко занял должность заместителя главнокомандующего ВМФ.

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