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В Кремле ответили на планы Киева не признавать паспорта РФ в Донбассе

Политика

«Кремль продолжит выдавать паспорта»

Москва, 8 мая 2019, 13:53 — REGNUM  Российская Федерация продолжит выдавать паспорта жителям Донбасса, возможное признание Украиной их незаконными ничего не изменит, заявил 8 мая журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые попадают под действие президентского указа», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Киев примет решение о признании незаконными и недействительными российские паспорта жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Читайте ранее в этом сюжете: Украина не признает российские паспорта жителей Донбасса — Гройсман

Читайте развитие сюжета: Непризнанием паспортов граждан РФ Украина «нарушит международное право»

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Внешняя политика России
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