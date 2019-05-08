В Кремле ответили на планы Киева не признавать паспорта РФ в Донбассе

Москва, , 13:53 — REGNUM Российская Федерация продолжит выдавать паспорта жителям Донбасса, возможное признание Украиной их незаконными ничего не изменит, заявил 8 мая журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые попадают под действие президентского указа», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Киев примет решение о признании незаконными и недействительными российские паспорта жителей Донецкой и Луганской народных республик.

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