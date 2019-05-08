Гройсман заявил о ключевой роли украинцев в победе во Второй мировой войне

Киев, , 13:51 — REGNUM «Во Второй мировой войне украинцы сыграли ключевую роль в достижении победы над фашизмом и нацизмом». Об этом 8 мая заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства.

«Украина понесла значительные потери в людях, которые шли к победе, отдавали свои жизни, которые боролись за то, чтобы освободить свою родную землю. Пострадало много людей, которые были физически убиты или замучены, которые просто жили в своем государстве и хотели в нем жить. Но фашизм и нацизм абсолютно никого не пожалел. В этой страшной и ужасной войне украинцы сыграли ключевую роль в достижении победы. Это никто не может оспорить», — сказал Гройсман.

«Цена была заплачены высокая: миллионы, миллионы человеческих жизней, уничтоженные села, города, промышленность. Почти все было на грани полного уничтожения. Это была цель нашего врага, врага человечества — захватить, поработить, уничтожить, господствовать. К большому сожалению, мы сегодня можем констатировать, что Украине не дают спокойно жить, свободно и демократично, как большой европейской стране. Как только мы приняли решение, что хотим жить самостоятельно, так как считаем нужным, что мы исповедуем европейские ценности… Пять лет назад против нас направила оружие страна, которая считалась нашим соседом. И сегодня наши молодые парни-герои, женщины отстаивают наше право на мир, не только над Украиной, но и над континентом», — рассказал Гройсман.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая Украина отмечает День памяти и примирения. На Украине символом скорбной даты является красный мак. Полиция Украины выпустила памятки для участников памятных шествий, в которых напомнили, что будут наказывать за использование коммунистической символики СССР, георгиевских лент, исполнение гимна СССР. Также в полиции заявили, что под запретом находятся плакаты с коммунистическими лозунгами и цитатами. За все такие нарушения задержанным гражданам грозит от 5 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Крупный штраф, вплоть до 51 тыс. грн. ($1936) грозит тем, кто будет замечен в ношении георгиевской ленты.