За несколько дней до выборов президента Литвы один кандидат вышел из гонки

Вильнюс, , 13:48 — REGNUM Руководитель центристской партии, кандидат в президенты Литвы Наглис Путейкис сегодня, 8 мая заявил, что намерен оставшиеся до «дня тишины» 11 мая дни, агитировать голосовать за действующего премьера Саулюса Сквернлиса, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Также поступить он предложил и другому кандидату — Миндаугасу Пуйдокасу.

Оба кандидата, согласно рейтингам общественного мнения, не пользуются значительной поддержкой населения, однако могут использовать в пользу Сквернялиса своё время в оставшихся дебатах, которое каждому кандидату даётся в равной степени. Таким образом, в пятницу, 10 мая, во время последних дебатов на национальном ТВ, время агитации за Сквернялиса может увеличится втрое.

Напомним, что выборы президента Литвы состоятся 12 мая. Во второй тур, который намечен на 26 мая, по последним опросам общественного мнения проходит кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните и экономист Гитанас Науседа. Действующий премьер Саулюс Сквернялис находится на третьей позиции. Всего в выборах в Литве участвуют 9 кандидатов.