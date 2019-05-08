Путин может принять участие в шествии «Бессмертного полка» в Москве

Москва, , 13:47 — REGNUM Президент России Владимир Путин вновь может принять участие в ежегодной международной акции «Бессмертный полк». Доля вероятности этого велика, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля напомнил, что российский лидер участвовал в шествии все предыдущие годы.

«Поэтому есть все основания полагать, что и в этом году он примет также решение принять участие», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин также принимал участие в международной акции «Бессмертный полк». Он возглавил колонну шествия на Красной площади.

Добавим, что в 2018 году только в Москве в шествии с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, приняли участие более 1 млн человек.

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