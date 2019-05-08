Спикер Госдумы встретился с главой парламента Словакии

Москва, , 13:46 — REGNUM В Госдуме прошла встреча спикера нижней палаты парламента РФ Вячеслава Володина и председателя Национального совета Словацкой Республики Андрея Данко, передаёт корреспондент ИА REGNUM 8 мая.

Глава парламента Словакии прибыл в РФ по приглашению Володина, чтобы в качестве почетного гостя принять участие в Параде Победы 9 мая.

В ходе встречи парламентарии обсудили межпарламентское взаимодействие РФ и Словакии. В частности, Данко и Володин отметили динамичное развитие отношений между двумя странами, а также заявили о необходимости более эффективного сотрудничества парламентов обеих стран.

Читайте ранее в этом сюжете: Володин и Данко обсудят межпарламентское взаимодействие