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Спикер Госдумы встретился с главой парламента Словакии

Политика

Стороны отметили динамику отношений

Москва, 8 мая 2019, 13:46 — REGNUM  В Госдуме прошла встреча спикера нижней палаты парламента РФ Вячеслава Володина и председателя Национального совета Словацкой Республики Андрея Данко, передаёт корреспондент ИА REGNUM 8 мая.

Глава парламента Словакии прибыл в РФ по приглашению Володина, чтобы в качестве почетного гостя принять участие в Параде Победы 9 мая.

В ходе встречи парламентарии обсудили межпарламентское взаимодействие РФ и Словакии. В частности, Данко и Володин отметили динамичное развитие отношений между двумя странами, а также заявили о необходимости более эффективного сотрудничества парламентов обеих стран.

Читайте ранее в этом сюжете: Володин и Данко обсудят межпарламентское взаимодействие

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