Литовские правящие решили уйти из власти в случае проигрыша выборов

Вильнюс, , 13:44 — REGNUM Председатель правящего в Литве Союза крестьян и зелёных Рамунас Карбаускис сегодня, 8 мая, подтвердил, что его фракция уйдёт в оппозицию, а правительство будет распущено в том случае, если действующий премьер Саулюс Сквернялис не пройдёт во второй тур выборов президента 12 мая, а партия не получит больше всего мандатов на выборах в Европарламент 26 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Карбаускис мотивировал такое решение тем, что проигрыш на выборах будет означать недоверие граждан, а значит, по его мнению, крестьянам-зелёным нет смысла возглавлять как правительство, так и контролировать Сейм. При этом он намерен после выборов также поставить вопрос о своём председательстве в партии. Он также отметил, что не говорит о победе на выборах президента, а о непрохождении Сквернялиса во второй тур. Что касается выборов в Европарламент, то партию не устроит любое место, кроме первого.

В Литве уже оценили такое заявление, как попытка «игры ва-банк» на финальной стадии предвыборной кампании. В настоящий момент, согласно социологическим опросам, во второй тур проходят кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните и экономист Гитанас Науседа. Действующий премьер Саулюс Сквернялис занимает третью позицию.

Напомним, что во время последних парламентских выборов партия Карбаускиса получила 56 мандатов из 141. Это самые лучшие результаты за всю новейшую историю Литвы. Правительство крестьян-зелёных стало проводит резкие, часто непопулярные, реформы, меняя всю систему здравоохранения, образования, пенсионную систему, трудовые отношения и так далее. Реформы сопровождались постоянными скандалами, но даже критики «аграриев» соглашались, что настолько смелые преобразования не решалась проводить ни одна власть. Следующие выборы в парламент Литвы должны состоятся в 2020 году.