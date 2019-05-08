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В Кремле объяснили, почему Путин не поздравил Зеленского с Днем Победы

Политика

«Избранный президент Украины пока не вступил в свою должность»

Москва, 8 мая 2019, 13:43 — REGNUM  Президент России Владимир Путин не направил поздравления с Днем Победы новоизбранному главе Украины Владимиру Зеленскому, так как он еще не вступил в должность президента. Об этом 8 мая сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Избранный президент Украины пока не вступил в свою должность, главой государства является Порошенко. Вы знаете, что и ранее Путин в предыдущие годы Порошенко не поздравлял», — заявил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 8 мая, Путин направил поздравительные телеграммы по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне лидерам и гражданам 13 стран. Так, глава государства поздравил лидеров Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии и народы Грузии и Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин поздравил с Днём Победы лидеров и граждан 13 стран

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День Победы
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