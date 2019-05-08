Компании Индонезии приняли участие в выставке продуктов в Канаде

Торонто, Канада, , 13:46 — REGNUM Индонезия приняла участие в международной выставке продуктов питания и напитков (SIAL), которая проходила в начале мая в Торонто (Канада), сообщает внешнеполитическое ведомство Индонезии.

Посольство Индонезии в Оттаве в сотрудничестве с индонезийским центром содействия торговле помогло шести индонезийским компаниям принять участие в выставке.

Ожидается, что участие в выставке будет способствовать увеличению экспорта индонезийских продуктов питания и напитков в Канаду.

Торговый атташе посольства Индонезии в Оттаве Христофорус Баруту заявил, что Канада является потенциальным рынком для индонезийских продуктов питания и напитков, учитывая, что спрос на эти товары растет.

Напомним, международная выставка продуктов питания и напитков (SIAL) — это крупнейшая в Канаде выставка в этой области. В 2019 году в ней приняли участие около тысячи компаний из 49 стран мира.