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Компании Индонезии приняли участие в выставке продуктов в Канаде

Политика

Шесть индонезийских компаний принять участие в выставке

Торонто, Канада, 8 мая 2019, 13:46 — REGNUM  Индонезия приняла участие в международной выставке продуктов питания и напитков (SIAL), которая проходила в начале мая в Торонто (Канада), сообщает внешнеполитическое ведомство Индонезии.

Посольство Индонезии в Оттаве в сотрудничестве с индонезийским центром содействия торговле помогло шести индонезийским компаниям принять участие в выставке.

Ожидается, что участие в выставке будет способствовать увеличению экспорта индонезийских продуктов питания и напитков в Канаду.

Торговый атташе посольства Индонезии в Оттаве Христофорус Баруту заявил, что Канада является потенциальным рынком для индонезийских продуктов питания и напитков, учитывая, что спрос на эти товары растет.

Напомним, международная выставка продуктов питания и напитков (SIAL) — это крупнейшая в Канаде выставка в этой области. В 2019 году в ней приняли участие около тысячи компаний из 49 стран мира.

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Внешняя политика Индонезии
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