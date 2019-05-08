В Госдуме призвали пресекать суицидальные ядерные фантазии Киева

Москва, , 13:37 — REGNUM В Госдуме предостерегли от поползновений Украины воплощать суицидальные ядерные фантазии, передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая.

«Любые поползновения Киева начать воплощение суицидальных ядерных фантазий необходимо пресекать на уровне международного сообщества, даже осознавая, что для реализации подобных идей у Украины нет на данный момент никаких реальных возможностей», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Он высказал озабоченность тем, что разговоры о ядерном оружии на Украине приобретают настораживающую интенсивность.

«Если подобные идеи будут иметь продолжение на уровне властных структур, мир в обозримом будущем получит крайне опасный и абсолютно непредсказуемый очаг ядерной угрозы посредине европейского континента», — отметил парламентарий.

Военный эксперт киевского Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий в эфире ObozTV предложил разместить на границе Украины и России пояс ядерных мин.

Читайте ранее в этом сюжете: Журавлёв – о ядерных минах на границе Украины и РФ: «Запасаемся попкорном»