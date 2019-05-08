Путин поздравил с Днём Победы лидеров и граждан 13 стран

Москва, , 13:18 — REGNUM Сегодня, 8 мая, президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне лидерам и гражданам 13 стран, сообщается на сайте Кремля.

Поздравления направлены главам: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии. Также глава государства направил поздравления народам Грузии и Украины.

Путин выразил слова глубокой благодарности всем ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла и пожелал им доброго здоровья, долголетия, мира и благополучия.

«В день этого великого праздника мы с признательностью вспоминаем о беспримерном героизме наших соотечественников, которые спасли мир от фашистской агрессии», — говорится в поздравлении.

«Общий долг — свято хранить память об их подвигах и неисчислимых жертвах, окружать заботой и вниманием ветеранов», — подчеркнул президент России.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин считает, что День Победы — это общий великий праздник. По его мнению, нужно противодействовать любым попыткам разжигания межнациональной розни и возрождения фашистской идеологии.

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