В мэрии Екатеринбурга реорганизуют департамент внутренней политики

Екатеринбург, , 13:34 — REGNUM Департамент внутренней политики в мэрии Екатеринбурга может превратиться в департамент по общественным связям. Проект документа уже подан в гордуму и выложен на сайте администрации города.

В мэрии подчёркивают, что изменение вызвано жизнью, «с учётом фактического функционального содержания» департамента. Может получиться, что сутью работы относительного нового департамента был и останется пиар (общественные отношения — public relations, PR), а не реальное выстраивание внутренней политики в городе. Такое вполне возможно, ведь в функциях местного самоуправление отсутствует проведение внутренней политики.

Кроме того, должность заммэра по вопросам внутренней и информационной политики также поменяет своё название: замглавы города теперь тоже будет заниматься связями с общественностью, то есть тем же пиаром.

Напомним, указанную выше должность вице-мэра Екатеринбурга занимал уволенный после требований прокуратуры политолог Анатолий Гагарин. Департамент же внутренней политики был создан в январе 2019 года, его возглавил политолог Михаил Коробельников.

Читайте ранее в этом сюжете: В мэрии Екатеринбурга назвали имя главы департамента внутренней политики