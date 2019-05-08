Путин назначил нового главкома ВМФ России

Москва, , 13:18 — REGNUM Командовать Военно-морским флотом России будет адмирал Николай Евменов, который до этого назначения занимал пост командующего Северным флотом. Соответствующий указ 3 мая подписал президент РФ Владимир Путин. Документ сегодня, 8 мая, в ходе селекторного совещания зачитал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Предшественник Евменова адмирал Владимир Королев завершил военную службы и перешёл на работу в АО «Объединённая судостроительная корпорация». Шойгу отметил, что службе Королев отдал 46 лет и многое сделал для укрепления обороноспособности страны.

«Уверен, что его переход на работу в Объединённую судостроительную корпорацию будет способствовать реализации гособоронзаказа и специальных программ в интересах вооружённых сил и Военно-морского флота», — сказал Шойгу.

Тем же указом командующим Черноморским флотом был назначен вице-адмирал Игорь Осипов, в Северным — вице-адмирал Александр Моисеев.

Николай Евменов родился в 1962 году в Москве, окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола и Военно-морскую академию имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова.

Служил старшим помощником, а затем командиром подводных лодок «К-490» и «К-506». В 2004—2006 годы возглавлял 25-ю дивизию подводных лодок. В 2010—2012 годах — командир 16-й эскадры подводных лодок. Затем командовал подводными силами Тихоокеанского флота. В 2012 году стал начальником штаба Северного флота, а в 2016 году был назначен его командующим. В декабре 20 187 года получил воинское звание «адмирал».