На парад Победы в Петербурге выйдет передвижная звонница

Санкт-Петербург, , 12:59 — REGNUM В военном параде в Санкт-Петербурге в День Победы впервые примет участие передвижная звонница, которой будет управлять звонарь храма Владимирской иконы Божией Матери.

Как сообщили 8 мая в пресс-службе Западного военного округа, звон колоколов сопроводит на Дворцовой площади исполнение военным оркестром музыкального произведения «Славься» Михаила Глинки.

Эта торжественная и величественная музыка зазвучит в момент завершения приветствия парадных расчётов командующим войсками ЗВО генерал-полковником Александром Журавлёвым.

Напомним, в параде на Дворцовой площади, который начнется в 10:00 мск 9 мая, будет задействовано свыше 4,5 тыс. военнослужащих, около 130 образцов военной и специальной техники, включая более 20 самолётов и вертолётов.

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