Среда, 8 Мая 2019 года
13:15:04 МСК

На парад Победы в Петербурге выйдет передвижная звонница

Политика

Это необходимо для музыкального сопровождения

На парад Победы в Петербурге выйдет передвижная звонница
Дарья Драй © ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада в Санкт-Петербурге, 7 мая 2019 года

Санкт-Петербург, 8 мая 2019, 12:59 — REGNUM  В военном параде в Санкт-Петербурге в День Победы впервые примет участие передвижная звонница, которой будет управлять звонарь храма Владимирской иконы Божией Матери.

Как сообщили 8 мая в пресс-службе Западного военного округа, звон колоколов сопроводит на Дворцовой площади исполнение военным оркестром музыкального произведения «Славься» Михаила Глинки.

Эта торжественная и величественная музыка зазвучит в момент завершения приветствия парадных расчётов командующим войсками ЗВО генерал-полковником Александром Журавлёвым.

Напомним, в параде на Дворцовой площади, который начнется в 10:00 мск 9 мая, будет задействовано свыше 4,5 тыс. военнослужащих, около 130 образцов военной и специальной техники, включая более 20 самолётов и вертолётов.

Читайте ранее в этом сюжете: В генеральной репетиции парада в Петербурге участвовало 116 единиц техники

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
День Победы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить