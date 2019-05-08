Киев, Украина, , 12:46 — REGNUM

Поле, которое фигурирует в видеоролике российского актёра Андрея Мерзликина, «это может быть любое поле», поэтому причин утверждать, что артист пересёк границу Молдавии с Украиной, нет. Об этом заявил пресс-секретарь госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

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«Это может быть любое поле. То есть утверждать, что он находился именно на государственной границе, сейчас нет никаких оснований», — приводит УНН слова Слободяна.

Как заявили в пресс-службе пограничной полиции Молдавии, за данное правонарушение российскому артисту может грозить либо тюремный срок, либо штраф в размере порядка двух тысяч долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Андрей Мерзликин опубликовал в своём Instagram видео, на котором бежит по цветущему рапсовому полю. В комментариях актёр признаётся, что во время визита в Молдавию он пересёк в поле государственную границу Украины.

«Мы в Молдавии. Граница Украины на горизонте. Въезд для меня запрещен (почему-то!), и я решил воспользоваться моментом и попробовать приблизиться к желанию обнять друзей из Украины!» — написал Мерзликин.

Напомним, российский актёр Андрей Мерзликин был внесён в чёрный список министерства культуры Украины в августе 2015 года. Также в этом списке деятелей культуры, которые «создают угрозу национальной безопасности» Украины, оказались и другие российские исполнители, такие как Александр Розенбаум, Олег Газманов, Валерия.