Глава МИД Китая намерен посетить Россию с официальным визитом

Пекин, , 12:45 — REGNUM Министр иностранных дел Китая Ван И планирует посетить Россию с официальным визитом, заявил 8 мая официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«Глава МИД Ван И посетит Россию с официальным визитом. Поездка состоится в Сочи», — сказал на брифинге Шуан.

По его словам, Ван И прибудет в Россию по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова 12−13 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что сотрудничество РФ и Китая достигло беспрецедентно высокого уровня. По словам российского лидера, по итогам 2018 года товарооборот между двумя странами вырос на 24,5%, составив рекордные $108 млрд.

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