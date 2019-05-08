Гуайдо встретился с послами стран ЕС в Венесуэле

Каракас, , 12:40 — REGNUM 7 мая самопровозглашенный «президент» Венесуэлы Хуан Гуайдо встретился с послами ряда государств Европейского союза (ЕС). Об этом пишет испанская газета El Pais.

Во встрече в здании Национальной ассамблеи Венесуэлы приняли участие представители Германии, Франции, Польши, Великобритании, Испании, Португалии, Италии, Нидерландов, Греции и Румынии, также некоторые депутаты оппозиционного парламента. Встреча была посвящена анализу работы Международной контактной группы, собравшейся 6 мая в Коста-Рике.

Группа была создана по инициативе ЕС. Ее оглашенные цели — урегулирование венесуэльского кризиса посредством проведения президентских выборов и распределение гуманитарной помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле оппозиция Венесуэлы заявила о намерении провести президентские выборы в стране в течение 7−9 месяцев.

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