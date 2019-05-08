Нетаньяху: Израиль не позволит Ирану иметь ядерное оружие

Иерусалим, , 12:43 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его государство не позволит Ирану заполучить ядерное оружие, об этом 8 мая сообщает Al Arabia.

Заявление последовало в ответ на решение Тегерана частично выйти из ядерного соглашения, подписанного в 2015 году.

«Сегодня утром я услышал, что Иран намерен продолжить свою ядерную программу. Мы этого не позволим. Мы продолжим сражаться», — подчеркнул Нетаньяху во время выступления, посвященного Дню памяти Израиля.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Иран частично выходит из ядерной сделки, подписанной в 2015 году. Сделано это было в ответ на решение США об ее расторжении и введении новых санкций в отношении Тегерана.

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